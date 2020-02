Les rafales de vent pourront atteindre 80 à 100 km/h, dimanche, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une alerte jaune a donc été émise pour l'ensemble du pays, depuis la nuit dernière jusqu'à ce soir 23h. Le temps sera, par ailleurs, très nuageux et le pays traversé de l'ouest vers le centre dans l'après-midi par une zone de pluie active.Il fera très doux pour la saison, avec des maxima oscillant entre 11 et 16 degrés. Le vent de secteur sud-ouest soufflera fort voire très fort. La perturbation quittera le pays par l'est vers minuit. Le temps redeviendra sec sur la majorité des régions, sous des minima de 3 degrés en Hautes-Fagnes à 7 degrés dans le centre. Le vent, de secteur sud-ouest, deviendra progressivement modéré à l'intérieur du pays mais restera assez fort à fort au littoral. Des rafales jusqu'à 90 km/h sont attendues, qui diminueront ensuite aux alentours de 50 km/h. La semaine débutera avec une nébulosité variable et des averses, principalement dans l'après-midi. Du côté des températures, le thermomètre affichera entre 6 et 10 degrés. Quelques éclaircies devraient intervenir mardi, qui alterneront avec des passages nuageux pouvant être porteurs d'averses. Celles-ci pourraient revêtir un caractère hivernal en Ardenne. Le mercure atteindra 4 à 9 degrés. (Belga)