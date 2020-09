Après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, la nébulosité sera variable à abondante sous un temps généralement sec en Belgique, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Toutefois, une ondée ne sera pas exclue tant à la côte que sur le relief.Dans l'après-midi, le ciel restera nuageux et le risque d'ondées se maintiendra en Ardenne. Les maxima seront compris entre 13°C, sur les sommets de l'Ardenne, et 20°C, dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est. Dans la soirée et la nuit, le ciel restera partiellement à très nuageux, mais généralement sec. En fin de nuit, il y aura de nouveau localement un risque de formation de brumes et brouillard. Les minima seront compris entre 7 et 13°C , sous un vent faible de direction variable. Mercredi, la journée débutera sous un ciel souvent brumeux, avec un risque de nuages bas ou de brouillard. Cette grisaille matinale laissera ensuite place à un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux; ceux-ci pourraient parfois être suffisamment épais que pour laisser échapper l'une ou l'autre ondée locale, mais le temps restera sec en beaucoup d'endroits. (Belga)