Météo - Retour des averses sous un ciel mitigé avant le week-end

La nébulosité sera d?abord abondante jeudi, avec ici et là quelques pluies intermittentes, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi, des éclaircies de plus en plus larges gagneront la partie ouest du pays, alors que des averses s'activeront un peu plus sur l'est. Les maxima se situeront entre 7°C en haute Ardenne et 13°C en Flandre. Le vent sera faible à modéré, modéré à la mer, d'ouest à sud-ouest.Dans la nuit, alors que les dernières petites averses nous quitteront par l'est, d'autres faibles précipitations intermittentes pourront déjà toucher l'ouest et le centre du pays. De nombreux nuages bas se formeront en Haute Belgique, pouvant limiter la visibilité sur le relief. Les minima seront compris entre 1 et 7°C, sous un vent progressivement modéré de sud-sud- ouest. Vendredi, à l'avant d'une perturbation sur les îles britanniques, le temps sera doux avec par moments du soleil. L'après-midi, la nébulosité augmentera sur l'ensemble du pays et la zone de pluie abordera la région côtière en fin de journée. Elle traversera finalement le pays en soirée et nuit suivante. Les températures atteindront 10°C en Ardenne et 13 à 15°C dans les autres régions. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à assez fort avec des pointes de 50 à 60 km/h sur la moitié ouest. (Belga)

