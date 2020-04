Météo - Risque de quelques averses voire d'un orage ce dimanche

Le temps dimanche sera d'abord ensoleillé, puis les nuages se feront de plus en plus nombreux jusqu'à donner lieu à quelques averses voire à un orage, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre affichera 19 degrés au littoral et 23 degrés dans le centre du pays, sous un vent faible à modéré qui soufflera de secteur sud-ouest à ouest.Quelques averses pourraient encore tomber en soirée. Pendant la nuit, il fera d'abord sec avec de larges éclaircies mais les nuages reviendront depuis le nord à l'aube avec un risque de précipitations. Les minima seront compris entre 5 et 11 degrés. Lundi, il fera nettement plus frais avec d'abord quelques faibles pluies ou averses résiduelles. Ensuite, les éclaircies se généraliseront sous des températures comprises entre 6 et 13 degrés. (Belga)

