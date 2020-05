Météo - Temps variable avec quelques averses en début de journée, suivies de belles éclaircies

Le temps sera variable samedi matin avec quelques averses, avant de devenir plus sec grâce à une amélioration par l'ouest en cours d'après-midi. Les maxima iront de 10 à 15 degrés. Dimanche, l'Institut royal météorologique s'attend à un temps calme et généralement sec avec des maxima jusqu'à 18 degrés. Lundi, il y aura encore un risque de quelques averses, puis il fera sec et de plus en plus doux les jours suivants.Ce samedi, la nébulosité sera variable avec des averses pouvant localement être ponctuées d'un coup de tonnerre. Un peu de grêle n'est pas exclue. En cours d'après- midi, le temps deviendra progressivement sec à partir de la côte, et le ciel se dégagera sur la plupart des régions en soirée. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes Fagnes et 15 degrés localement dans la partie centrale du pays. Le vent sera modéré. Cette nuit, le temps sera calme, peu nuageux et assez frais, avec de larges éclaircies. Les températures plongeront entre -1 degré en Hautes Fagnes et 5 degrés dans l'ouest. Il faudra craindre de faibles gelées au sol par endroits, prévient l'IRM. Dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux pouvant très localement laisser échapper quelques gouttes. Mais, de manière générale, le temps restera sec, avec des maxima de 12 à 15 degrés sur les hauteurs ardennaises ainsi que la région côtière, et de 15 à 18 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible et deviendra modéré à la côte. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.