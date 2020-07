À défaut d'attirer les foules en ces temps de coronavirus, la fête nationale se déroulera ce mardi sous un soleil généreux. L'Institut royal météorologique prévoit jusqu'à 23°C.Pas de bal national, ni parade militaire, festivités dans le parc Royal ou feu d'artifice? Qu'à cela ne tienne, le soleil sera, lui, de la partie! Quelques cumulus s'inviteront bien à la fête dans le courant de la journée sur le nord-ouest mais le temps restera sec. Le mercure hésitera entre 18°C et 19°C en Ardenne et au littoral mais grimpera jusqu'à 23°C en Lorraine belge. Le vent sera faible, puis modéré. En soirée, l'astre solaire dardera ses derniers rayons sur le territoire avant de laisser place à un ciel nocturne peu nuageux. De la brume ou du brouillard pourrait toutefois se former localement. Les températures seront plus fraîches, avec des minima compris entre 6°C et 12°C. (Belga)