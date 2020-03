La journée de mercredi débutera sous un ciel partiellement couvert mais généralement sec. Les champs nuageux se feront ensuite plus nombreux au cours de l'après-midi et seront à l'origine de quelques averses localisées, annonce l'Institut royal météorologique.Le mercure atteindra les 3°C sur les hauteurs de l'Ardenne et jusqu'à 9°C dans le centre, sous un vent modéré. Le ciel restera nuageux en soirée et pendant la nuit. Des périodes de pluie ou de bruine sont à prévoir, voire de la neige ou neige fondante en Ardenne. Les minima seront compris entre 0°C en Hautes Fagnes et 5°C dans le centre. (Belga)