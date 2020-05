Le soleil restera l'acteur principal dans le ciel ce jeudi après-midi et cela devrait encore être le cas au moins jusqu'à la semaine prochaine, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures seront comprises entre 16°C en Hautes-Fagnes et 22°C dans le centre, jeudi après-midi.Jeudi soir et durant la nuit, quelques champs nuageux pourraient garnir le ciel. Ce dernier redeviendra plus serein en fin de nuit. Les minima seront compris entre 3 et 9°C. Vendredi, le soleil sera toujours omniprésent avec des températures assez similaires à celles de jeudi, entre 18°C à la côte et 24°C dans le centre. Durant la nuit, le mercure baissera jusqu'à 6°C en Ardenne et 11°C en plaine. Samedi, il fera d'abord ensoleillé partout avant que quelques nuages n'arrivent depuis l'Allemagne sur le centre et l'est du pays, mais le temps restera sec. Les températures oscilleront entre 18°C en Haute Ardenne et 25°C dans le centre. Quelques voiles d'altitude seront possibles dimanche mais le soleil sera encore très présent avec des températures agréables comprises entre 17 et 23°C. Pour le lundi de la Pentecôte, la météo sera encore estivale avec jusqu'à 24 degrés attendus. Le soleil brillera une nouvelle fois sur la Belgique. (Belga)