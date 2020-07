Météo - Un dimanche ensoleillé sous un mercure atteignant les 27°

Après la dissipation de la grisaille, le temps sera assez ensoleillé dimanche avec graduellement des nuages élevés et moyens, indiqué l'Institut royal de météorologie (IRM).Dimanche après­-midi, quelques nuages cumuliformes pourront se former, surtout dans l'ouest et le nord­ ouest du pays avec le risque de développement d'une averse locale. Les maxima varieront entre 20° en bord de mer et 27° en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré, d'abord d'ouest­ sud­ ouest, dans l'après­ midi virant au nord­ ouest à la mer et au secteur ouest ailleurs. Dimanche soir, une faible zone de pluie atteindra le littoral et se déplacera lentement vers le centre du pays avec quelques faibles pluies. Dans la moitié sud­ est du pays, le temps restera encore sec. En Gaume, la nébulosité augmentera seulement en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 11° et 16°. Lundi, la pluie s'évacuera par l'Ardenne et un temps plus sec mais plus frais reviendra à partir de l'ouest avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre entre 17° et 23°. Les jours suivants s'annoncent calmes et secs avec des éclaircies et des températures de saison en fin de semaine. (Belga)

