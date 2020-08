La journée de lundi débutera sous la grisaille et des températures plutôt fraîches, à l'image du reste de la semaine, indique l'Institut royal météorologique.La nébulosité sera variable dès la matinée et de nouvelles averses traverseront le pays du littoral vers l'Ardenne. Dans l'après­ midi, celles-ci pourront être assez intenses et parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Les averses seront moins actives en soirée. Le temps restera assez frais pour la saison avec des températures qui ne dépasseront pas 16°C à 18°C en Ardenne et 19°C à 21°C dans les autres régions, sous un vent modéré. Cette nuit, les éclaircies s'élargiront mais le ciel se couvrira à nouveau en fin de nuit et quelques pluies sont à attendre sur l'ouest du pays. Le mercure tournera autour des 10°C sur les hauts plateaux de l'est et 15°C en bord de mer. La pluie sera encore au rendez-vous mardi, sous un vent assez fort et des maxima de 17 à 22°C, voire localement 24°C en Gaume. (Belga)