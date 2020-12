La semaine débutera sous les nuages bas, voire dans le brouillard en Ardenne, prévoit lundi l'Institut royal météorologique (IRM). Le mercure se montrera timide, hésitant entre 0°C en Ardenne et 5°C dans le centre et sur l'ouest.Des chutes de neiges sont attendues sur les hauteurs ardennaises. Le vent sera généralement modéré. Nuages et éclaircies alterneront ensuite mais le temps sera sec en soirée. La température descendra jusqu'à -2°C en Ardenne et +3°C dans le centre du pays. (Belga)