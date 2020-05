Le ciel sera encore très couvert lundi matin au sud du sillon Sambre et Meuse où quelques pluies, voire un peu de neige fondante sur les sommets ardennais, sont possibles, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps devrait ensuite devenir plus sec sur la plupart des régions avec des éclaircies plus larges. Les températures seront par contre plus fraîches avec des maxima compris entre 9°C en Hautes Fagnes et localement jusqu'à 14°C dans le centre. Le vent soutenu renforcera la sensation de fraîcheur. Les rafales pourront atteindre les 75 km/h dans l'intérieur du pays.Dans la soirée et dans le courant de la nuit de lundi à mardi, le temps sera particulièrement nuageux. Un risque d'une faible averse sera possible sur l'ouest du pays. Le mercure affichera -1°C en Hautes Fagnes et 5°C au littoral. Des gelées au sol sont possibles par endroits dans la partie centrale du pays et de manière plus répandue en Haute Belgique. Mardi, le ciel sera divisé avec des nuages sur l'ouest et le nord-ouest du pays et de larges éclaircies au-dessus des autres régions. Si le ciel se couvrira sur une grande partie du territoire en cours de journée, le temps devrait rester généralement sec. Les températures seront comprises entre 8 et 12°C. Mercredi, le temps sera variable avec des températures oscillant entre 9 et 14°C. Jeudi, par contre, le temps sera nettement plus ensoleillé avec des températures qui devraient atteindre les 15°C dans le centre. (Belga)