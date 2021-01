Météo - Un mardi sec et froid avant un mercredi plus doux

La nébulosité sera variable sur l'est et le nord-est du pays, mardi, avec éventuellement une faible averse ou quelques flocons en Haute Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les autres régions profiteront de larges éclaircies avant l'arrivée de champs nuageux par l'ouest dans le courant de l'après-midi. Une averse sera possible en fin de journée dans la région côtière. Les maxima oscilleront entre -1°C en Hautes Fagnes et 6°C en bord de mer.Dans la nuit, une nouvelle zone de précipitations envahira le pays depuis l'ouest, ramenant aussi de l'air un peu plus doux. Il devrait s'agir de neige fondante se transformant en pluie en Basse Belgique. En Moyenne Belgique, de la neige serait suivie par de la neige fondante. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il s'agira de neige, avec un risque de pluie verglaçante sur l'Ardenne en fin de nuit. Les minima seront compris entre -3 et 2°C, sous un vent modéré à localement assez fort. Mercredi, des périodes très nuageuses majoritaires alterneront avec quelques éclaircies. Quelques faibles averses de pluie seront possibles mais le temps restera souvent sec. En Ardenne, ces averses adopteront encore un caractère hivernal. Maxima de 1°C, en Hautes Fagnes, à 7°C en Basse et Moyenne Belgique. A la côte, le mercure montera jusqu'à 8°C. (Belga)

