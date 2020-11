Après une matinée baignée de soleil, l'après-midi de mercredi sera marquée par une alternance entre quelques nuages et de larges périodes ensoleillées, a indiqué l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Le temps restera sec, sous un vent faible. Les températures maximales seront comprises entre 7°C en Hautes Fagnes et 11°C en Flandre.Mercredi soir, le temps deviendra peu nuageux à serein. Toutefois, en cours de nuit, de la brume, du brouillard ou des nuages bas devraient se développer, surtout au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Le mercure baissera jusqu'à -3 ou -4°C dans certaines vallées ardennaises, 0 à 1°C sur le centre et 3°C au littoral. Nuages bas, brume et brouillard seront au rendez-vous jeudi matin mais essentiellement au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Sur le relief ardennais, le temps sera au contraire franchement ensoleillé. Après la dissipation lente des nuages bas, l'après-midi s'ouvrira sur un beau soleil dans la plupart des régions. Les maxima seront compris entre 7°C sur les Hautes Fagnes et 10 ou 11°C sur l'ouest du pays. Le ciel restera serein en soirée, même si quelques champs nuageux inoffensifs déambuleront sur le nord. La nuit sera froide, avec -2°C dans les vallées ardennaises et 4°C sur l'ouest. Vendredi s'élancera sur des gelées au sol et dans le brouillard. Le soleil fera ensuite son entrée, au bras des quelques rafales au fil de la journée. (Belga)