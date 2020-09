Météo - Un samedi ensoleillé et sec

Samedi, des bancs nuageux envahiront la moitié nord du pays, mais le ciel restera ensoleillé au sud. Les maxima oscilleront entre 20 degrés en bord de mer et 25 degrés en Gaume, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest avant de s'orienter entre l'ouest et le nord-ouest.Des nuages et un peu de brume feront leur apparition dans la nuit de samedi à dimanche. Les températures redescendront entre 6 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et en Campine, et entre 10 et 13 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible de direction variable. Le temps de dimanche et du début de la semaine prochaine s'annonce ensoleillé et estival, avec des maxima compris entre 21 degrés en Ardenne et 31 degrés en Campine. (Belga)

