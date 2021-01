Météo - Un samedi hivernal en perspective avec des routes glissantes et une nouvelle zone de neige

Les gelées seront généralisées ce samedi et il faudra donc être vigilant concernant les plaques de givre ou de glace en de nombreux endroits, prévient l'Institut royal météorologique (IRM) dans ses dernières prévisions. Vers midi, une zone de neige atteindra l'ouest du pays. Elle gagnera le centre en milieu d'après-midi et finalement l'est du pays en début de soirée. Elle quittera la Belgique dimanche matin, raison pour laquelle l'IRM a placé l'ensemble du territoire en alerte jaune jusqu'à dimanche matin.Ces nouvelles précipitations hivernales pourraient donner une accumulation de neige entre 2 et 8 cm selon les endroits. Les maxima varieront entre 0 degré en bord de mer et -4 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne. Le vent de sud sera modéré, le long du littoral parfois assez fort. Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps sera généralement sec avec de rares averses de pluie. Un peu de neige fondante puis de pluie se produira encore temporairement sur le centre du pays, et quelques chutes de neige se produiront encore en Ardenne. Les minima, atteints en soirée, varieront entre -5 degrés dans les Hautes Fagnes et 0 degré dans la région littorale. Dimanche, la nébulosité sera variable à abondante avec quelques averses à partir de l'ouest du pays. Quelques chutes de neige se produiront encore en Ardenne au dessus de 300 à 400 m. En cours d'après- midi, le temps redeviendra généralement sec sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 0 degré sur les hauteurs de l'Ardenne et +6 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré de d'ouest à nord-ouest. A la mer, le vent de nord-ouest sera d'abord assez fort avec des rafales de 50 à 55 km/h. La semaine prochaine débutera avec un temps généralement sec lundi et des températures comprises 0 degré en haute Belgique et 4 ou 5 degrés en plaine. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.