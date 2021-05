Météo - Un temps chaud, averses possibles en matinée

La journée de dimanche sera douce, avec des maxima de 21 à 27 degrés. Des averses éventuellement orageuses pourraient apparaître en matinée sur le nord-ouest et le centre du pays, mais il fera ensoleillé et sec l'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).Dimanche soir et durant la nuit, de nouvelles averses ou des orages sont attendus sur l'ouest et le centre du pays, avec un risque de fortes rafales de vent et de grêle. Dans l'est, temps sera généralement sec. Il fera doux avec des minima de 12 à 16 degrés, sous un vent de sud à sud est soutenu. Lundi, le ciel sera d'abord très nuageux avec de la pluie ou des averses. Plus tard, la nébulosité deviendra variable par l'ouest avec encore un risque d'une averse. Les maxima oscilleront entre 13 à 19 degrés. Le reste de la semaine, le temps restera variable avec, par moments, des averses qui pourront adopter un caractère orageux. Maxima autour de 17 degrés. (Belga)

