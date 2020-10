Le ciel sera d'abord très nuageux samedi, avec des périodes de pluie, mais en cours de journée, le temps deviendra plus sec avec quelques éclaircies à partir de la frontière française, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).Les maxima seront compris entre 10°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 16°C dans l'ouest, sous un vent faible à généralement modéré de sud puis de sud-est. Samedi soir, le temps sera sec, avec parfois de belles éclaircies, mais la pluie reviendra durant la nuit. Les minima oscilleront entre 6°C en Hautes Fagnes à 11°C à la mer. La journée de dimanche ne sera guère différente, avec quelques averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre principalement dans l'ouest. Les maxima seront compris entre 11 et 15°C. Quant au vent, il sera encore bien présent, souvent assez fort de secteur sud à sud-ouest, avec par endroits des rafales de 70 km/h. (Belga)