Dimanche matin sera encore à la merci de quelques ondées mais le temps redeviendra généralement sec durant l'après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique. Le mercure remontera, avec des maxima compris entre 14°C sur le relief ardennais et 19°C dans le centre. À la Côte, les températures papillonneront autour des 16°C.Nuages et éclaircies feront encore la paire en soirée, tandis que la pluie reviendra arroser le pays en deuxième partie de nuit. Les minima seront de l'ordre de 6°C localement en Ardenne et de 11°C en plaine. Lundi débutera sous la grisaille avec des champs nuageux porteurs d'averses, sauf au sud du sillon Sambre et Meuse où le temps restera temporairement sec. L'après- midi, alors que le temps deviendra plus sec et plus lumineux dans l'ouest du pays, les averses s'intensifieront sur l'Ardenne. Les maxima oscilleront entre 14°C et 18°C, sous un vent modéré et parfois assez fort à la mer. (Belga)