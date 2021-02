Il fera sec, mercredi, avec des éclaircies parfois larges, mais aussi des champs nuageux, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima resteront négatifs avec des valeurs comprises entre ­-6 degrés en Hautes Fagnes et ­-1 degré dans l'extrême ouest, sous un vent piquant de secteur nord­ est.Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Une petite averse de neige ne sera pas exclue par endroits. Les températures dégringoleront jusqu'à -­12 degrés. Quant au vent, il sera d'abord encore modéré puis faible de secteur nord­ est. Jeudi, après un début de journée glacial, l'atmosphère se réchauffera légèrement: les maxima oscilleront entre 0 degré dans l'ouest et ­-4 degrés en Hautes­ Fagnes. Des champs nuageux seront visibles localement mais le temps restera sec et généralement ensoleillé. (Belga)