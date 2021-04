Météo - Un vendredi plutôt sec avant un week-end pluvieux

Le temps restera sec avec des éclaircies et des passages nuageux vendredi. En fin d'après-midi, une petite averse pourra toutefois se produire sur le nord du pays, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures atteindront 9°C dans les Hautes Fagnes, 11°C en bord de mer et 13 ou 14°C dans le centre du pays. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, puis d'ouest.Dans la soirée, la nébulosité deviendra abondante et les premières pluies devraient aborder le sud-est du pays. La zone de pluie s'enfoncera sur l'ensemble du pays à partir de la France en cours de nuit. Les minima varieront entre 2°C dans les Hautes Fagnes et 7°C en Gaume. Le vent deviendra faible de directions variées. Samedi, le ciel sera couvert avec des pluies abondantes. Les pluies seront d'abord intermittentes sur le nord du pays. Les maxima varieront entre 7°C en bord de mer et 10°C en Gaume. Le vent sera modéré de sud au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Dans les autres régions, il sera généralement modéré de nord-est, le long du littoral plutôt assez fort. L'IRM signale par ailleurs des conditions défavorables au fonctionnement des chauffe-eau. "Soyez attentif à tout symptôme de type 'maux de tête' ou 'envie de vomir' qui pourrait être dû à une intoxication" au monoxyde de carbone, avertit l'Institut. (Belga)

