Mercredi s'ouvrira sur un ciel hésitant entre grisaille matinale et larges éclaircies. Le mercure grimpera jusqu'à 6°C en Hautes Fagnes et 11°C dans l'ouest du pays, sous un vent faible.En soirée, le ciel sera peu nuageux à serein en de nombreux endroits, malgré un risque de formation de brume, de brouillard ou de nuages bas en deuxième partie de nuit. La nuit sera froide, avec des minima oscillant entre -2°C en haute Ardenne, 0°C dans le centre et 3°C à la Côte. Localement, il faudra donc faire attention à un risque de gel au sol. Le reste de la semaine promet de belles éclaircies, bien que les nuages n'auront pas dit leur dernier mot. (Belga)