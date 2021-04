Météo - Week-end pluvieux en perspective

Le ciel sera couvert et pluvieux samedi, avec des pluies plus soutenues l'après­-midi et en soirée. Les maxima varieront entre 7°C en bord de mer et 12°C en Gaume. Le vent sera modéré de nord­-est sur de nombreuses régions et même assez fort à la mer. Au sud du sillon Sambre­-et­-Meuse, le vent sera plutôt modéré de secteur sud.Dans la soirée et la nuit, le temps restera couvert avec de la pluie. Dans le nord­-ouest, un peu de neige fondante n'est temporairement pas exclue. Les minima varieront entre 3°C dans le centre du pays et 8°C en Gaume. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, le vent restera modéré de sud. Ailleurs, le vent sera modéré de nord à nord­-est. A la côte, le vent sera assez fort de nord à nord­ est avec des rafales jusqu'à 55 km/ h. Dimanche, le ciel sera d'abord très nuageux avec quelques faibles précipitations, en Flandre éventuellement encore accompagnées d'un peu de neige fondante. L'après-midi et le soir, l'IRM prévoit un temps plus sec à partir du nord­-ouest avec davantage d'éclaircies. Quelques flocons pourront éventuellement faire leur apparition sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les maxima varieront entre 2 et 7°C. Le vent sera modéré, et au littoral assez fort, de secteur nord. En Ardenne, il sera encore temporairement faible à modéré de sud à sud­-ouest. (Belga)

