La police diffuse jeudi soir, à la requête du juge d'instruction, un avis de recherche pour retrouver deux suspects dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Mbaye Wade à Liège. La victime, compagnon de l'avocat liégeois Pascal Rodeyns, avait été retrouvée sans vie vendredi dernier dans son domicile à Liège.L'avis de recherche porte sur deux suspects qui ont été filmés à proximité du domicile de M. Wade le jeudi 17 septembre, soit la veille de la découverte de son corps. Le premier suspect est de corpulence mince. Il était vêtu d'un pantalon clair, d'une veste foncée et d'une casquette claire. Le deuxième homme est de corpulence qualifiée d'athlétique, avec le crâne rasé et une barbe. Il porte des lunettes, était en possession d'un sac foncé et était vêtu d'un pantalon foncé et d'un sweat clair. Toute personne reconnaissant ces individus ou ayant des informations sur le meurtre est priée de contacter les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300. "La discrétion est assurée", souligne la police. Les témoignages peuvent également être envoyés par e-mail à avisderecherche@police.belgium.eu. (Belga)