Mexique: capture du chef d'un puissant cartel de trafic de carburant

Le chef d'un puissant cartel mexicain, José Antonio Yépez, spécialisé dans le trafic de carburant, a été capturé dimanche par les forces militaires mexicaines, a-t-on appris de source gouvernementale.Surnommé "El Marro" au Mexique, Yépez, patron du puissant cartel de Santa Rosa de Lima, a été pris au cours d'une opération militaire menée dans l'Etat de Guanajuato, dans le centre du pays, selon le compte Twitter officiel du ministre mexicain en charge de la Sécurité, Alfonso Durazo. Yépez est l'un des criminels présumés les plus recherchés du Mexique. Il est soupçonné d'avoir créé ces dernières années un puissant groupe criminel qui se consacre essentiellement au forage de pipelines pour détourner du carburant destiné au marché noir. Durazo a expliqué qu'après avoir été arrêté à l'aube, Yépez a été transféré dans une prison de sécurité maximale située dans l'État de Mexico où il sera présenté devant un juge fédéral à l'origine du mandat d'arrêt contre lui "pour crime organisé et vol de carburant". Le 24 juillet, José Guadalupe, alias "El Mamey", qui est considéré comme l'un des principaux lieutenants de Yépez et le chef d'une cellule du cartel de Santa Rosa de Lima, avait été arrêté, également à Guanajuato. En juin, les autorités ont capturé une trentaine de membres de ce cartel, dont la mère et la soeur de "El Marro" qui ont ensuite diffusé une vidéo exigeant leur libération. Les deux femmes, qui affirmaient avoir été torturées, ont été libérées quelques jours plus tard. Guanajuato est l'un des plus importants centres industriels du Mexique. Ces activités, ainsi que la présence d'importantes infrastructures énergétiques, attirent des organisations telles que le cartel de la nouvelle génération de Jalisco (CJNG) et le cartel de Santa Rosa de Lima qui, outre le trafic de drogue et le vol de carburant, se livrent à des extorsions et des enlèvements. Les deux groupes concurrents sont engagés dans un conflit sanglant qui fait de Guanajuato l'un des États les plus violents du Mexique. (Belga)

