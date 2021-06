Mexique: un candidat aux élections communales tué à quelques heures du début du scrutin

Un candidat aux élections communales de la ville mexicaine de Cazones de Herrera, dans l'État de Veracruz (est), a été tué d'une balle dans la tête quelques heures avant le début du scrutin, a rapporté samedi le journal Milenio.L'homme politique local Rene Tovar Tovar (du Mouvement citoyen) visait le poste de bourgmestre de la ville. "Nous condamnons le terrible assassinat de notre candidat", a déclaré sur Twitter Sergio Gil Rullan, à la tête du parti. "Nous appelons le gouvernement à faire son travail et à garantir la paix et la sécurité." Plus de 20.000 mandats sont à pourvoir à l'issue des élections législatives de dimanche. Les Mexicains éliront 15 des 31 gouverneurs du pays et voteront pour de nombreux représentants parlementaires, régionaux et locaux. Des dizaines de candidats politiques, ainsi que leurs proches et leurs employés, ont été tués à l'approche des élections, souvent par des groupes criminels ou des adversaires politiques. (Belga)

