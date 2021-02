Le milliardaire américain et ancien maire de New York Michael Bloomberg, 78 ans, sera à nouveau l'émissaire spécial des Nations-Unies pour le climat, a indiqué vendredi le secrétaire-général de l'Onu António Guterres.Michael Bloomberg avait déjà occupé cette prestigieuse fonction de mars 2018 à novembre 2019. Il a ensuite démissionné pour faire campagne pour la Maison Blanche sous la bannière démocrate avant de retirer sa candidature. Le milliardaire qui a été maire de New York de 2002 à 2013 s'implique depuis longtemps dans la protection du climat, notamment au travers d'une fondation. (Belga)