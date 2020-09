Le Comité disciplinaire de l'Union belge de football (RBFA) a suspendu mercredi Michael Ngadeu pour cinq journées, dont une avec sursis. Le défenseur de La Gantoise, exclu contre Eupen, devra également s'acquitter d'une amende de 4.500 euros.Ngadeu manquera donc les duels à Mouscron (19/09), contre Oud-Heverlee Louvain (26/09) et le Beerschot (4/10) et au Cercle (18/10). La Gantoise peut encore faire appel de la décision. Le défenseur camerounais a été exclu à la 73e minute du match entre la KAS Eupen et La Gantoise vendredi 11 septembre pour avoir bousculé et donné un coup de tête au défenseur d'Eupen Jordi Amat. Les Gantois s'étaient inclinés 2-1. (Belga)