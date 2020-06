L'attaquant des Diables Rouges Michy Batshuayi est annoncé sur le départ de Chelsea cet été avec les rumeurs de l'arrivée l'international allemand Timo Werner, même si son club de Leipzig a démenti le moindre accord entre les Blues et le joueur. Le journal anglais Sunday Express annonce ce dimanche que West Ham est bien placé pour s'offrir ses services en dépit du prix demandé qui s'élève à 40 millions de livres (45 millions d'euros).Malgré ses 25 buts en 77 matchs avec Chelsea depuis son transfert en 2016 de Marseille, Batshuayi n'est jamais parvenu à s'imposer comme titulaire au sein de la formation aujourd'hui entraînée par Frank Lampard. Il a d'ailleurs été prêté successivement au Borussia Dortmund (janvier-juin 2018), Valence (août 2018-janvier 2019) et Crystal Palace (janvier-juin 2019). Cette saison, il a inscrit 8 buts et donné 3 assists en 25 rencontres toutes compétitions confondues avec Chelsea. Le Sunday Express précise que Crystal Palace avait marqué son intérêt mais le prix a été jugé trop élevé. Il ajoute que Newcastle pourrait aussi se manifester pour s'offrir le buteur belge de 26 ans quand le rachat du club par des fonds saoudiens sera effectif. (Belga)