Mick Schumacher est tout proche d'être sacré champion en Formule 2 après sa septième place dans la première course du week-end, au Grand Prix de Sakhir, samedi, au Bahreïn.Schumacher, fils du septuple champion du monde de F1 Michael Schumacher et futur pilote de Haas dans la catégorie reine la saison prochaine, a réussi une remontée spectaculaire, de la 18e place sur la grille à la septième place à l'arrivée, juste devant son dernier rival pour le titre, le Britannique Callum Ilott samedi. Il s'est aussi adjugé le tour le plus rapide, engrangeant deux points de bonus. Dimanche, dans la course sprint, dernière épreuve de la saison, Ilott doit gagner et Schumacher finir hors des points pour priver l'Allemand du titre. La course de samedi a été remportée par le Japonais Yuki Tsunoda. (Belga)