L'heure de la retraite a sonné pour Internet Explorer, le navigateur de Microsoft mis en service il y a plus de 25 ans mais largement déserté au profit de ses concurrents nés dans la Silicon Valley, Chrome (Google) et Safari (Apple)."Nous annonçons que le futur d'Internet Explorer sur Windows 10, c'est Microsoft Edge", a indiqué le géant de l'informatique sur son blog, avant de vanter les mérites de son autre navigateur, Edge. Il est "plus rapide, plus sûr et offre une expérience de navigation plus moderne", a reconnu la société, tout en étant "compatible avec les sites web et applications plus vieilles". Microsoft a indiqué le 15 juin 2022 comme date fatidique où il n'y aura plus de support technique pour Internet Explorer. Mais les sites conçus pour ce navigateur fonctionneront sous Edge au moins jusqu'en 2029, a promis la firme de Seattle, notamment parce que de nombreuses organisations "ont un nombre étonnamment élevé de sites web" fondés sur l'ancienne technologie. "Les entreprises ont en moyenne 1.678 applications d'ancienne génération", assure Microsoft. Chrome, le navigateur de Google, détient près de 65% des parts de marché mondiales, d'après Statscounter. Safari, celui d'Apple, disponible sur les ordinateurs et autres appareils de la marque, arrive en deuxième position avec quasiment 19% des parts en avril 2021. Firefox, de la fondation Mozilla, et Edge, sont en troisième et quatrième position (3,59% et 3,39%). (Belga)