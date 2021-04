Outre Dieter Kersten, Mieke Gorissen a réussi les minimas demandés pour pouvoir s'aligner dans le marathon des JO de Tokyo, cet été à Sapporo.Gorissen, 38 ans, s'est classée 7e du marathon d'Enschede, dimanche, en 2h28:31. Il lui fallait réussir 2h29:30. Elle est la 2e Belge à réussir ce critère de sélection après Hanne Verbruggen (2h29:14 le 6 décembre 2020 à Valence). La victoire a été enlevée par l'Allemande Katharina Steinrück en 2h25:59, devant la Portugaise Sara Moreira (2h26:42) et l'Allemande Rabea Schöneborn (2h27:03). Un autre athlète belge a réussi les critères en vue des Jeux Olympiques sur l'aéroport néerlandais. Kersten a réussi 2h10:22 pour ses débuts sur les 42,195 km et s'est classé 12e chez les messieurs où la victoire est revenue au recordman du monde et champion olympique le Kényan Eliud Kipchoge en 2h04:30. (Belga)