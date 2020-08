Les joueurs de tennis Bob et Mike Bryan ne participeront pas à l'US Open cette année. Le tournoi du Grand Chelem devait être le cadre des adieux des jumeaux américains âgés de 42 ans qui sont considérés par beaucoup comme la meilleure paire masculine de l'histoire. La pandémie de Covid-19 est à l'origine de leur décision.Les Bryan ont gagné 5 de leurs seize titres du Grand Chelem en double à New York, le dernier en 2014. Ils comptent au total 119 titres ATP dont 39 Masters 1000. La paire américaine, qui a terminé dix saisons en tête du classement du double (438 semaines au total), a également contribué la victoire des Etats-Unis en Coupe Davis en 2007 et a décroché l'or olympique en 2012 à Londres. Ils avaient annoncé en novembre dernier leur intention de ranger leurs raquettes à l'issue de l'US Open 2020. Les circonstances particulières liée au coronavirus vont peut-être modifier leurs plans. "Nous allons nous asseoir ensemble et si nous décidons de revenir en 2021, vous nous verrez probablement à l'US Open l'année prochaine. Mais il se peut aussi que ce soit fini", a déclaré Bob Bryan le mois dernier dans une interview. (Belga)