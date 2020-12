Le chef de la diplomatie de la première puissance mondiale, Mike Pompeo, s'est placé en quarantaine après un contact avec une personne positive au Covid-19, a annoncé mercredi le département d'Etat américain."Le secrétaire d'Etat a été testé et il est négatif", a précisé un porte-parole de la diplomatie américaine dans une déclaration transmise aux médias. Mais "il a été identifié comme ayant eu un contact avec une personne testée positive au Covid", dont l'identité n'est pas révélée par respect "de sa vie privée", a dit ce porte-parole. Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, Mike Pompeo "sera en quarantaine" et "surveillé de près par l'équipe médicale du département d'Etat", a-t-il ajouté. Le secrétaire d'Etat est le ministre le plus important du gouvernement américain, et quatrième dans l'ordre de succession au président des Etats-Unis en cas de démission, destitution ou décès. L'exécutif américain a déjà été touché par de nombreux cas de coronavirus, notamment la Maison Blanche, où le président Donald Trump lui-même a été testé positif et a dû être hospitalisé trois jours début octobre en pleine campagne électorale pour le scrutin du 3 novembre, finalement perdu face au démocrate Joe Biden. Plusieurs membres de sa famille ou conseillers ont aussi été diagnostiqués positifs, à tel point que la présidence a été identifiée à ce moment-là comme un véritable foyer de contamination. Donald Trump a maintes fois minimisé la gravité de la pandémie et n'a porté et encouragé le masque qu'à reculons. Mike Pompeo apparaît lui le plus souvent masqué lors de ses déplacements à l'étranger. (Belga)