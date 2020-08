Philippe Gilbert et Caleb Ewan seront les deux fers de lance de Lotto-Soudal sur les routes de Milan-Turin (1.Pro) mercredi. La formation cycliste belge a dévoilé sa sélection lundi.Pour Philippe Gilbert, ce sera l'occasion de voir s'il est remis des efforts fournis aux Strade Bianche samedi dernier avant Milan-Sanremo samedi prochain. "J'ai eu la chance d'avoir une voiture de l'équipe derrière moi et j'ai continué jusqu'à la fin. Je suis allé assez profond dans mes ressources. Je sais que cet effort sera payant à long terme", avait déclaré Gilbert à l'issue des Strade Bianche. Ewan, pour sa part, participera à sa première course depuis la reprise de la saison après l'interruption forcée à cause du coronavirus. Jasper De Buyst, Nikolas Maes, Tosh Van der Sande, Frederik Frison et Florian Vermeersch complètent la sélection de Lotto Soudal. (Belga)