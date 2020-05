Le Borussia Mönchengladbach s'est largement imposé 4-1 face à l'Union Berlin dimanche lors de la 29e journée de Bundesliga, jouée à huis clos. Gladbach en profite pour prendre provisoirement la troisième place du championnat allemand en attendant le déplacement de Leipzig à Cologne lundi soir.Le Borussia rentrait parfaitement dans la rencontre et ouvrait le score via Florian Neuhaus (17e) qui inscrivait, par la même occasion, le 3.000e but de l'histoire du club. Dominateur, Mönchengladbach doublait la mise peu avant le repos grâce à Marcus Thuram (41e). Les Berlinois réduisaient l'écart peu après le repos via Andersson (50e) mais les locaux ne doutaient pas longtemps et Thuram plantait sa deuxième rose de l'après-midi (59e) pour fixer le score à 3-1. À dix minutes du terme, Alassane Pléa donnait au score son allure définitive. Au classement, Mönchengladbach (56 points) s'empare de la troisième place à égalité de points avec Leverkusen. L'Union Berlin (31 points) reste quatorzième et ne compte que quatre points d'avance sur Düsseldorf, l'actuel barragiste. La 29e journée de Bundesliga se poursuit dimanche avec le déplacement de Dortmund à Paderborn. Lundi, Leipzig pourra reprendre sa troisième place en cas de victoire à Cologne. (Belga)