Le Danemark, champion olympique (2016) et du monde (2019) en titre, a conservé son titre de champion du monde de handball en s'imposant contre la Suède 26-24, dimanche en finale au Caire en Egypte.Les Danois sont les quatrièmes à réaliser un doublé mondial après la Suède (1954-1958), la Roumanie (1961-1964, et 1970-1974) et la France (2009-2011 et 2015-2017). Plus tôt dimanche, l'Espagne s'est imposé 35-29 face à la France dans le match pour la troisième place. (Belga)