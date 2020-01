En marge des Mondiaux de cyclocross qui se tiennent ce week-end à Dübendorf en Suisse, l'UCI, l'Union cycliste internationale a attribué les éditions 2024 à Tabor en Tchéquie et 2025 à la fédération française de cyclisme qui doit encore désigner son organisateur.Les 30 et 31 janvier 2021, c'est Ostende qui accueillera les championnats du monde de cyclo-cross. Les éditions 2022 et 2023 se dérouleront respectivement à Fayetteville dans l'Arkansas aux Etats-Unis et à Hoogerheide aux Pays-Bas. (Belga)