Mons s'est imposé sur le parquet du Spirou de Charleroi (55-78) dimanche après-midi pour le compte de la 17e journée du 2e tour en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Limburg United, Liège et Anvers se sont également respectivement imposés au Brussels (67-88), à Malines (71-77) et contre Ostende (86-82).Mons n'a pas éprouvé de difficulté pour s'imposer sur le parquet de Charleroi dimanche après-midi. Après une première mi-temps équilibrée (31-31), les Montois ont fait la différence au retour des vestiaires. Dominateur dans la raquette (22 points pour Skylar Spencer et 13 pour Ajdin Penava), Mons a éteint l'attaque du Spirou pour filer vers une victoire aisée (39-49 et 55-78). Dans le choc entre Anvers (3e) et Ostende (2e), il a fallu une prolongation pour départager les deux équipes. Pendant 45 minutes, les deux équipes se sont rendu coup pour coup (41-41 à la mi-temps). Malgré les absences de Nakic, Mwema, Djordjevic et Gilmore, les Ostendais arrachaient la prolongation (77-77). Un temps complémentaire favorable aux locaux qui finissent pas s'imposer (86-82) grâce aux 20 points de Sterling Gibbs. Loïc Schwartz termine meilleur marqueur ostendais avec 19 points. Limburg United s'est facilement imposé sur le parquet du Brussels (33-52 à la mi-temps et 67-88). Silas Melson termine meilleur marqueur du match avec 27 points. Le Bruxellois William Robeyns en a inscrit 19. Enfin, Liège a décroché son 6e succès de la saison en s'imposant sur le parquet de Malines. Les Liégeois ont dominé la rencontre (32-36 à la mi-temps) dans le sillage de Milos Bojovic (24 points) pour finalement s'imposer 71-77. Au classement, Mons reste à la première place avec un bilan de 19 victoires et 5 défaites, devant Ostende (18-5) et Anvers (16-9). Suivent Alost (15-9), Limburg United (14-11), Louvain (11-12), Charleroi (9-16), Malines (9-15), Liège (6-18) et le Brussels (4-21). (Belga)