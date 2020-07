Montant record en 2019 pour les ventes de biens saisis

Les autorités ont perçu, l'an dernier, 387 millions d'euros par la vente publique de biens saisis par voie judiciaire ainsi que de bâtiments et d'équipements dont elles n'avaient plus besoin, relate Het Nieuwsblad samedi.Le SPF Finances est chargé de la vente des biens mobiliers et immobiliers qui ont été confisqués ou saisis par jugement, mais aussi de matériel qui n'est plus utilisé par les autorités, comme le mobilier déprécié. L'année 2019 a été un record, avec un montant trois fois supérieur au montant atteint en 2018 (130,65 millions d'euros). (Belga)

