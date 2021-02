L'attaquant argentin Leopoldo Jacinto Luque, qui a marqué plusieurs buts décisifs lors du Mondial-1978 remporté à domicile par l'Albiceleste, est mort lundi à 71 ans d'une crise cardiaque, a-t-on appris de source hospitalière.L'ancien joueur de River Plate et de l'Union Santa Fe était hospitalisé à Mendoza, au pied de la cordillère des Andes dans l'ouest du pays, après avoir contracté le coronavirus. C'est sous le maillot cintré bleu ciel et blanc de la sélection argentine que l'attaquant aux cheveux longs et à la moustache fournie a marqué les esprits en 1978. Luque, auteur au total de 22 buts en 45 sélections, a frappé quatre fois lors de cette première Coupe du monde remportée par l'Argentine. (Belga)