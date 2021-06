"Mosaic" de Imge et Sine Özbilge remporte le Grand prix du Festival "Le Court en dit Long"

Le "Grand Prix" de la 29e édition du Festival "Le Court en dit Long", l'événement qui met en relief le jeune cinéma belge en France, a été attribué ce samedi à Paris à "Mosaic", d'Imge et Sine Özbilge. Ce Prix d'un montant de 2.000 euros est doté par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et par le Centre Wallonie-Bruxelles (CWB) à Paris.Le festival a eu lieu cette année du 1er au 5 juin et cette fois, non seulement au Centre Wallonie-Bruxelles, mais aussi à la Cité internationale des Arts à Paris et en faisant appel à plusieurs nouveaux médiums. Le "Prix de la mise en scène", doté de 1.500 euros par la SABAM, est revenu à Julien Henry pour "Lynx". Le "Prix du scénario", doté de 1.000 euros par le Comité belge der la SACD, a été attribué, quant à lui, à Michéle Jacob pour "Juillet 96". Le "Prix d'interprétation féminine", doté de 750 euros par le Parlement francophone bruxellois, a été attribué à Alexe Poukine dans "Palma" de la même Alexe Poukine et le "Prix d'interprétation masculine", doté du même montant, est revenu à Théophile Mou dans "T'es morte Hélène", de Michiel Blanchart. Le "Prix du public", doté de 1.000 euros par le CWB-Paris, est revenu à "Des choses en commun", de Ann Sirot et Raphaël Balboni. C'est Camille Mol, pour "Sur le Rivage" qui a obtenu le "Prix coup de coeur RTBF-La Trois" et Paul Vincent de Lestrade celui de "VOO-BeTV" pour "Respire". Enfin, des "mentions spéciales" ont été accordées par le jury à "Amours libres", d'Emily Worms et à "Nuits sans sommeil", de Jérémy van der Haegen. L'année dernière cet événement avait été confiné dans une formule de Cyberespace. Pas moins de 32 courts-métrages belges francophones ont participé cette année à cette joute cinématographique. Ces productions avaient été classées selon six thèmes et programmes: "Films d'écoles et d'ateliers", "Premiers films", "Enfances", "Films de genre", "Jouer et réaliser", ainsi que "LGTB+". Le jury était composé de la scénariste et réalisatrice Véro Cratzborn, de l'actrice, scénariste et réalisatrice Sheila O'Connor, de la responsable du Fonds de soutien au Cinéma de la région Île-de-France, Myriam Gast, de l'acteur et réalisateur Geoffrey Couët et du critique de cinéma et programmateur Franck Finance-Madureira. A la Cité internationale des Arts, la programmation avait prévu quatre "web-séries" soutenues et programmées par la RTBF, mais aussi des installations de Stéphanie Roland et Camille Pradon. Il y avait aussi, et sur casques, des podcasts inédits dont les "Bonus Cinéma" de la "Radio Fractable du Centre" ainsi que les "Rituels" de "Cinevox" . Les web-séries seront projetées sur écran mais aussi accessibles par le biais de YouTube. (Belga)

