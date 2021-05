La Russie a dit lundi vouloir aborder, lors de la première rencontre le 16 juin entre Vladimir Poutine et Joe Biden, la question des droits humains et celle des poursuites visant les émeutiers de l'assaut du Capitole du 6 janvier."Nous sommes prêts à discuter et nous n'avons pas de sujets tabous. Nous parlerons de tout ce que nous jugeons nécessaire et nous serons prêts à répondre aux questions que la partie américaine soulèvera. Cela vaut également pour les droits humains", a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Il a ajouté que Moscou était "prêt" à discuter des "problèmes qui existent aux Etats-Unis", disant être "très intéressé par les poursuites visant les personnes accusées des émeutes du 6 janvier", lorsque des militants pro-Trump ont mené un assaut meurtrier sur le Capitole, le siège du Congrès américain. Aux Etats-Unis, "il se passe beaucoup de choses vraiment intéressantes, y compris du point de vue des droits humains, du point de vue des droits de l'opposition, du point de vue de la protection de l'opposition", a-t-il dit. M. Lavrov répondait à la question d'un journaliste qui lui demandait si Moscou était prêt à aborder la situation de l'opposition et des droits humains en Russie lors de l'entrevue entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Ces propos interviennent également après que M. Biden a promis dimanche de dire à M. Poutine que les Etats-Unis ne "resteront pas les bras croisés pendant" que la Russie "viole" les droits humains. Les relations entre les Etats-Unis sont au plus bas, entre désaccords sur les principaux dossiers internationaux, expulsions croisées de diplomates, accusations d'ingérence électorale, d'espionnage ou encore de cyberattaques imputées à Moscou. (Belga)