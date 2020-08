Jorge Martin a remporté dimanche la course Moto2 du Grand Prix d'Autriche marquée par un spectaculaire accident et en conséquence réduite.L'Espagnol, remporte ainsi sa première victoire dans cette catégorie. Il a devancé Luca Marini, le demi-frère de la légende italienne du MotoGP Valentino Rossi, qui, du coup, prend la tête du championnat du monde. Peu après le premier départ, Enea Bastianini a été victime d'un highside (perte du contrôle de l'arrière de la moto) et a chuté à la sortie d'un virage. La moto de l'Italien, restée en milieu de piste, a ensuite été percutée de plein fouet par le Malaisien Hafyzh Syahrin. Celui-ci est resté allongé sur la piste puis soigné avant d'être emmené en ambulance. Selon les premières informations, il est conscient n'a pas subi de fracture importante mais souffre d'une contusion pelvienne. La moto de Bastianini s'est disloquée sous le choc, tout comme celle de Syahrin et d'autres pilotes ont ensuite chuté pour éviter les débris. Après une longue interruption pour dégager les motos accidentées et nettoyer la piste, un nouveau départ a été donné pour 13 tours. Enea Bastianini, leader du championnat du monde avant cette épreuve n'a toutefois pas pu le prendre, faute de moto. Jorge Martin, 22 ans, a dominé cette deuxième partie pour terminer détaché. Champion du monde Moto3 en 2018, il a débuté en Moto2 l'année suivante. - Classement de l'épreuve Moto2: 1. Jorge Martin (Esp/Kalex) les 13 tours en 19:24.723 soit 173,5 km/h de moyenne. 2. Luca Marini (Ita/Kalex) à 2.195 3. Marcel Schrötter (All/Kalex) à 4.782 4. Sam Lowes (G-B/Kalex) à 7.249 5. Xavi Vierge (Esp/Kalex) à 7.325 - Classement du championnat du monde après cinq épreuves (sur 15): 1. Luca Marini (Ita) 78 points 2. Enea Bastianini (Ita) 73 2. Luca Marini (Ita) 58 3. Jorge Martin (Esp) 59 4. Sam Lowes (G-B) 59 5. Tetsuta Nagashima (Jap) 55 (Belga)