Le Belge Barry Baltus a terminé 21e du Grand Prix de République tchèque Moto3 dimanche à Brno. C'est l'Italien Dennis Foggia qui a remporté cette quatrième manche du championnat.Après avoir réalisé sa meilleure qualification en Moto3 samedi (21e), Barry Baltus (CarXpert Pruestel GP) a poursuivi son apprentissage ce dimanche. Auteur d'un début de course en demi-teinte, le Waretois a d'abord rétrogradé au-delà de la 25e position avant de remonter dans le classement. Notre compatriote a finalement repris sa place de départ en franchissant la ligne d'arrivée 21e. La victoire est revenue à l'Italien Dennis Foggia, qui a signé son premier succès dans cette catégorie. Il a devancé le leader du championnat, l'Espagnol Albert Arenas, et le Japonais Ai Ogura. La course a été marquée par plusieurs chutes, dont celle du Japonais Tatsuki Suzuki, deuxième du championnat en arrivant à Brno. Les courses des catégories Moto2 et MotoGP se tiendront dans la foulée sur le circuit tchèque. La prochaine manche aura lieu le 16 août sur le circuit du Red Bull Ring (Spielberg), en Autriche. (Belga)