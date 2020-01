Le Français Fabio Quartararo sera l'équipier de l'Espagnol Maverick Viñales au sein de l'écurie d'usine Yamaha pour les saisons 2021 et 2022. La marque japonaise l'a annoncé dans un communiqué mercredi.Quartararo 20 ans, disputera en 2020 une deuxième saison au sein du team Petronas Yamaha SRT. En 2019 pour sa première année dans la catégorie reine, le Niçois a terminé sept fois sur le podium et décroché six pôles. "Je suis vraiment content du travail effectué par mon management lors des derniers mois. Ce n'était pas facile mais j'ai désormais un plan clair pour les trois prochaines saisons. Je vais travailler très dur, comme l'année passée, et je suis très motivé à l'idée d'accomplir de grandes choses", a déclaré Quartararo. L'avenir de Rossi, 40 ans et six fois champion du monde en MotoGP, demeure flou. Une décision quant à la suite, ou non, de sa carrière, devrait survenir "mi-2020". Cette demande, est-il précisé dans le communiqué, émane du nonuple champion du monde toutes catégories confondues, qui souhaite un délai de sept ou huit courses pour évaluer sa compétitivité. Le premier des vingt rendez-vous du championnat du monde se tiendra le 8 mars sur le circuit international de Losail, à Doha, pour y disputer le Grand Prix du Qatar. (Belga)