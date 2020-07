Marc Marquez, qui a subi une fracture de l'humérus droit après sa spectaculaire chute lors du Grand Prix d'Espagne disputé dimanche sur le circuit de Jerez, promet de revenir "le plus vite possible et même plus fort". Le sextuple champion du monde de la catégorie reine se fera opérer mardi, a-t-il confirmé dimanche sur les réseaux sociaux."Parfois, les choses ne se passent pas comme tu l'attends, mais le plus important c'est de se lever et d'avancer", a écrit Marquez sur Instagram. "J'espère que vous avez apprécié cette remontée. Je dois aller en salle d'opération mardi et réparer la fracture de mon humérus droit. Je vous promets que je reviendrai le plus vite possible, et même plus fort." En tête de la course, Marquez avait évité de manière incroyable une chute. Reparti en 18e position, il occupait la 3e place quand sa moto s'est de nouveau dérobée. L'Espagnol a alors effectué une énorme culbute. Il s'est relevé se tenant le poignet droit avant d'être emmené en civière avec une minerve placée au tour du coup. Après la course, son équipe, Honda, a annoncé qu'il souffre d'une fracture de l'humérus droit et qu'il n'y a pas d'autre traumatisme grave à la tête ou au thorax. Le GP d'Espagne, première épreuve du championnat du monde MotoGP 2020, a été remportée par le Français Fabio Quartararo (Yamaha). Le GP d'Andalousie est prévu dimanche prochain sur ce même circuit de Jerez. (Belga)