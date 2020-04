Moulinsart et l'éditeur français Microids annoncent vendredi la signature d'un accord pour la création et la diffusion d'un jeu vidéo inspiré des aventures de Tintin. Le nom, les visuels et "d'autres détails seront dévoilés prochainement".Armé d'un stylo et d'un carnet, affublé de son meilleur ami Milou, Tintin a parcouru le monde, a été sur la Lune avant Neil Armstrong et a démantelé moult complots. Les joueurs pourront accompagner le reporter sur PC et consoles de jeux mais retrouveront aussi d'autres personnages phares tels que le capitaine Haddock, le professeur Tournesol ou les Dupond et Dupont. "Cet accord est l'aboutissement d'un processus de création et de réflexion qui a permis de dégager les grandes options qui animeront ce développement et sa mise en œuvre conjointe entre nos sociétés respectives. C'est pour nous un rêve qui devient réalité! ", réagit Stéphane Longeard, CEO de Microids, dans un communiqué. "L'ambition se veut avant tout divertissante et conviviale afin de toucher un large public familial", souligne Nick Rodwell, administrateur de Moulinsart, la société anonyme titulaire des droits d'exploitation de l'œuvre d'Hergé. Les bandes dessinées, publiées par Casterman, ont été vendues à plus de 250 millions d'exemplaires, rappelle Moulinsart. (Belga)