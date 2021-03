Mouscron a critiqué lundi par voie de communiqué la non-intervention de l'assistance vidéo sur le but égalisateur inscrit par le Beerschot dimanche dans les dernières secondes de la rencontre. "Les conséquences de ce manquement sont extrêmement graves pour l'avenir du club d'autant que ce n'est pas la première fois que l'Excel Mouscron est floué par ce genre de décision ou d'absence de décision de l'assistance vidéo", a écrit le club hennuyer.Menant 1-2 sur la pelouse du Beerschot dimanche, Mouscron s'est fait rejoindre dans les derniers instants sur un but de Radic. Un but contesté par les Hurlus pour une faute du gardien anversois Mike Vanhamel qui a visiblement poussé Deni Hocko et Marko Bakic mais le VAR avait décidé de valider le but. La rencontre s'est terminée dans la confusion totale et Leandro Morais, un des entraîneurs-adjoints de Mouscron, a été exclu. "Suite aux événements qui se sont déroulés lors du match de ce week-end face au Beerschot et après avoir visionné les images de l'action qui amène le but égalisateur, la direction du Royal Excel Mouscron s'interroge", a débuté l'Excel dans son communiqué. "On peut comprendre que la faute puisse échapper à l'arbitre de la rencontre mais que l'assistance vidéo ne prenne pas ses responsabilités et ne signale pas cette faute dépasse l'entendement." "Les conséquences de ce manquement sont extrêmement graves pour l'avenir du club d'autant que ce n'est pas la première fois que l'Excel Mouscron est floué par ce genre de décision ou d'absence de décision de l'assistance vidéo", ont ajouté les Hurlus qui se sont dits prêts à prendre "les dispositions nécessaires pour que le Royal Excel Mouscron puisse défendre ses chances sportives dans les meilleures conditions". "Dans le cadre de la lutte pour le maintien en D1A, chaque point perdu peut signifier la relégation et donc hypothéquer la survie même du club avec toutes les conséquences socio-économiques pour la région et pour l'ensemble du personnel du club." (Belga)