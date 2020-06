Municipales en France: participation en baisse à 17H00 (34,67%) par rapport au 1er tour

La participation à 17H00 au second tour des élections municipales françaises dimanche s'établit à 34,67%, soit quatre points en dessous de ce qu'elle était à la même heure au 1er tour le 15 mars (38,77%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.La participation est inférieure de près de 18 points à 17H00 à celle du second tour des municipales de 2014 (52,36%), et de près de 20 points par rapport à 2008 (54,45%). Trois instituts de sondage estiment par ailleurs que la participation totale au scrutin s'échelonnera entre 40 à 41% à 20H00 dimanche, à la fermeture des bureaux de vote, contre 62,2% au second tour en 2014. À midi, la participation était déjà en baisse de trois points par rapport au premier tour. La participation est l'un des enjeux principaux du scrutin, alors que moins d'un électeur sur deux - 44,3%, contre 63,5% en 2014 - s'était déplacé pour voter le 15 mars en raison des risques de contamination au coronavirus. Les départements qui ont le plus voté à 17h00 sont la Corse du Sud (71,02%), le Cantal (61,76%), la Lozère (60,24%), les Hautes-Alpes (57,48%) et les Landes (54,95%). Les départements s'étant le moins mobilisés sont la Seine-Saint-Denis (21,47%), Paris (23,89%) l'Ille-et-Vilaine (24,23%), le Val d'Oise (25,54%) et le Val-de-Marne (26,04%). Par ailleurs, les électeurs des trois départements très peuplés des Bouches-du-Rhône (33,46%), du Rhône (32%) et du Nord (31,85%) se sont déplacés dans des proportions proches de la moyenne nationale. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.